Mercato - PSG : Tout est déjà bouclé pour ce protégé de Tuchel !

Publié le 16 décembre 2021 à 21h15 par A.C.

A seulement quelques mois de la fin de son contrat avec Chelsea, Antonio Rüdiger aurait déjà tranché pour la suite de sa carrière. Pour rappel, le défenseur est notamment suivi par le PSG, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich.

Décidément, les routes du Paris Saint-Germain et du Real Madrid vont beaucoup se croiser aux cours des prochains mois. Si Kylian Mbappé est le principal dossier qui oppose les deux clubs, d’autres épisodes se précisent au fil des semaines. Antonio Rüdiger en est un, puisqu’il se retrouve en fin de contrat avec Chelsea et qu’il n’a toujours pas prolongé. Thomas Tuchel aimerait le garder, mais l’Allemand aurait vraisemblablement des envies d’ailleurs et pourrait donc céder aux appels du PSG... ou à ceux du Real Madrid !

Rüdiger ne veut que le Real Madrid