Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara risque encore de faire parler avec Icardi !

Publié le 16 décembre 2021 à 2h30 par La rédaction

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Mauro Icardi est annoncé partant cet hiver. Et son épouse Wanda Nara, qui est également son agent, pousserait d’ailleurs dans ce sens…

Barré par les présences de Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi sur le front de l’attaque du PSG, Mauro Icardi pourrait ne pas s’éterniser au Parc des Princes. En effet, à en croire les dernières tendances dégagées par la presse italienne, la Juventus Turin serait toujours autant intéressée par le profil du buteur argentin et souhaiterait pouvoir négocier un prêt avec option d’achat obligatoire avec le PSG pour Icardi. Et Wanda Nara, l’épouse et agent du buteur parisien, a déjà sa petite idée sur la question.

Wanda Nara ok pour placer Icardi en Italie

En effet, comme l’a révélé L’Equipe, Wanda Nara aurait souvent le dernier mot lorsqu’il s’agit de prendre une décision majeure pour la carrière de son époux, et le quotidien sportif indique qu’elle verrait plutôt d’un bon œil un retour de Mauro Icardi en Serie A. Voilà qui pourrait donc inciter le buteur du PSG à changer d’air en janvier…