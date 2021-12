Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Mauro Icardi déjà validé par Wanda Nara ?

Publié le 15 décembre 2021 à 8h45 par G.d.S.S. mis à jour le 15 décembre 2021 à 8h46

Désormais cantonné à un rôle de remplaçant au PSG, Mauro Icardi pourrait faire l’objet d’un départ durant le mercato de janvier. D’autant que son épouse et agent, Wanda Nara, aurait une influence particulièrement forte sur ce dossier….

Interrogé dimanche soir en conférence de presse après la victoire du PSG contre l’AS Monaco (2-0), Mauricio Pochettino affichait un discours claire sur l’avenir de Mauro Icardi dont le contrat court jusqu’en juin 2024 au Parc des Princes : « Je suis très content de lui et j’espère qu’il va rester avec nous », a expliqué l’entraîneur argentin. En clair, malgré les nombreuses spéculations sur un départ d’Icardi cet hiver, tout semble encore possible pour le numéro 9 du PSG. Mais un élément bien particulier pourrait faire pencher la balance…

Wanda Nara aura le dernier mot pour Icardi