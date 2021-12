Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi a lâché une énorme réponse pour son avenir !

Publié le 17 décembre 2021 à 20h45 par H.G.

Alors qu’il n’est plus que l’ombre de lui-même au PSG, Mauro Icardi aurait donné son feu vert pour une arrivée à la Juventus.

Arrivé à l’été 2019 dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat, puis transféré définitivement de l'Inter Milan, Mauro Icardi est en train de s’avérer être un flop pour le PSG. En effet, après de bons débuts sous le maillot parisien, l’attaquant argentin n’a pas réussi à confirmer et n’a eu de cesse de perdre en temps de jeu à Paris. Et désormais, la question d’un départ au cours de la prochaine fenêtre hivernale des transferts est plus que jamais avancée dans la presse avec la Juventus comme point de chute le plus chaud. Et cela semble se préciser si l’on en croit les derniers échos venus de l’autre côté des Alpes.

Icardi est OK pour aller à la Juventus, qui doit trouver un accord avec le PSG