Mercato - PSG : Un gros détail à régler pour le départ de Georginio Wijnaldum ?

Publié le 18 décembre 2021 à 0h15 par H.G.

Alors que Georginio Wijnaldum occupe un rôle bien moins important que prévu, le scénario d’un départ à la Juventus cet hiver semble être en train de se dessiner. Mais encore faudra-t-il que le PSG et le club italien trouvent un terrain d'entente concernant les modalités de cette opération.

Arrivé cet été au PSG, Georginio Wijnaldum était sur le point de rejoindre le FC Barcelone avant que Paris n’accélère au dernier moment pour l’enrôler au nez et à la barbe du club catalan. Seulement voilà, plusieurs mois plus tard, le bilan de l’international néerlandais à Paris est plus que contrasté. En manque de temps de jeu, Georginio Wijnaldum occupe une place moins importante que prévu, à tel point qu’un départ au cours de la prochaine fenêtre hivernale des transferts est déjà envisagé dans la presse.

La Juventus aimerait un prêt, mais le PSG veut un transfert