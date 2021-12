Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Terrible nouvelle pour Xavi avec Ousmane Dembélé !

Publié le 18 décembre 2021 à 8h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'aurait toujours pas trouvé d'accord avec sa direction pour prolonger. D'ailleurs, le Français n'aurait pas encore répondu à la dernière offre catalane, qui ne lui conviendrait pas du tout.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone est de plus en plus incertain. En fin de contrat le 30 juin, l'international français serait encore loin d'une prolongation, car il ne parviendrait pas à trouver un accord financier avec Joan Laporta. Présent en conférence de presse ce vendredi, Xavi a fait un point sur la situation d'Ousmane Dembélé, avant de réaffirmer sa volonté de le voir rempiler. « J'ai eu une réunion avec lui, il est heureux ici, c'est une question d'accord entre l'agent et le club. Il connaît le projet et l'importance qu'il aura. Je le vois heureux, satisfait et tout ce dont il a besoin, c'est d'un but. Il nous apporte des choses, pour faire la différence. Je suis clair avec lui et j'espère qu'il pourra renouveler » , a confié le coach du FC Barcelone.

Ça coince toujours entre le Barça et Ousmane Dembélé