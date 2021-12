Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi vide son sac sur le feuilleton Dembélé !

Publié le 17 décembre 2021 à 17h00 par Th.B. mis à jour le 17 décembre 2021 à 17h02

Bien que son contrat au FC Barcelone arrivera à expiration à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé est bel et bien heureux au Barça selon son entraîneur Xavi Hernandez. Et à ce jour, il serait seulement question de positions différentes entre les deux parties.

Depuis de nombreuses semaines désormais, Ousmane Dembélé est annoncé sur le départ du FC Barcelone en fin de saison, soit au moment de l’expiration de son contrat au sein du club culé. La raison ? Malgré l’offre de prolongation formulée par les dirigeants du Barça , Dembélé et ses représentants resteraient muets semblant explorer les diverses options se présentant à eux sur le marché des transferts. En parallèle, le FC Barcelone s’est régulièrement montré optimiste en public quant à ses capacités à trouver un terrain d’entente avec l’entourage d’Ousmane Dembélé au sujet d’une prolongation de contrat. Lors d’un point presse programmé ce vendredi, Xavi Hernandez a tapé du poing sur la table quant à ce feuilleton.

« Il est heureux ici, c'est une question d'accord entre l'agent et le club »