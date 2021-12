Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça lâche une grande annonce pour Alexis Sanchez !

Publié le 17 décembre 2021 à 13h00 par T.M.

Alors que la rumeur d’un retour d’Alexis Sanchez au FC Barcelone circule, le club catalan a mis les choses au point concernant le Chilien.

Cet hiver, le FC Barcelone veut un attaquant. Après la retraite de Sergio Agüero, faire venir un renfort offensif est nécessaire pour les Blaugrana qui s’activent pour trouver le joueur qu’il faut à Xavi. Et aujourd’hui, deux noms reviennent avec insistance : Ferran Torres (Manchester City) et Edinson Cavani (Manchester United). Mais il y aurait également d’autres pistes et selon les dernières rumeurs, Alexis Sanchez, aujourd’hui à l’Inter Milan, pourrait notamment faire son retour au FC Barcelone.

C’est très loin d’être fait pour Alexis Sanchez !