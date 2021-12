Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a snobé les approches d’une ancienne star !

Publié le 16 décembre 2021 à 13h30 par Th.B.

Alors qu’il est question d’un intérêt du FC Barcelone pour Alexis Sanchez dans la presse espagnole, le club culé n’aurait absolument pas l’intention de faire revenir son ancien attaquant et ce, bien que ce dernier ait offert ses services au Barça.

Dans la journée de mercredi, Sergio Agüero a officialisé une tendance qui prenait de plus en plus d’ampleur les semaines passant. Le 30 octobre dernier, celui qui est surnommé El Kun s’écroulait sur la pelouse du Camp Nou en raison de ce qui paraissait être des problèmes cardiovasculaires. Et les tests médicaux ont révélé une arythmie cardiaque qui l’empêchait de poursuivre une carrière de sportif au très haut niveau. Malgré tout, le FC Barcelone ne se montrait pas pessimiste que ce soit de la voix de l’entraîneur Xavi Hernandez ou encore le directeur exécutif Mateu Alemany les jours ayant suivis cet évènement. Mais le mercredi 15 octobre, à l’occasion d’une conférence de presse, Sergio Agüero a mis un terme au feuilleton en révélant ne pas avoir d’autres choix que de prendre sa retraite. De quoi pousser le FC Barcelone à chercher des offensives sur le marché hivernal. À ce jour, le Barça semblerait suivre les évolutions de plusieurs dossiers. D’Anthony Martial à Ferran Torres en passant par Edinson Cavani ou encore… Alexis Sanchez ! Mais l’ancien attaquant du FC Barcelone et actuel ailier de l’Inter pourrait-il sérieusement revenir au club culé cet hiver.

Alexis Sanchez, une simple alternative ?

Ces dernières heures, un florilège d’informations est paru dans la presse concernant l’opération Alexis Sanchez. Selon SPORT , le dossier Sanchez serait bel et bien ouvert, mais serait dépendant de la position de Xavi Hernandez sur la question. AS n’a pour sa part pas laissé le doute s’installer en expliquant que bien que le FC Barcelone cultive un intérêt pour Alexis Sanchez, Xavi ferait d’autres pistes des options plus importantes à ses yeux, dont celle menant à Ferran Torres. Alexis Sanchez ne serait pas la priorité absolue de Xavi et ce n’est pas Mundo Deportivo qui affirmera le contraire. Après avoir consulté des sources internes au FC Barcelone, le média catalan, il a été assuré à MD que l’attaquant de l’Inter ne serait pas un plan A, ni B.

Alexis Sanchez aurait proposé ses services au Barça, mais…

La cause ? À en croire le journaliste Gerard Romero, le FC Barcelone n’aurait d’yeux que pour Ferran Torres. Et si l’opération Torres se réalisait avec Manchester City et qu’il restait une marge de manoeuvre suffisante afin de réitérer cette expérience avec Manchester United, Edinson Cavani suivrait l’international espagnol. Cependant, afin de mener à bien ces deux opérations, le FC Barcelone se retrouverait dans l’obligation de vendre en amont. Sanchez ne serait alors que le plan C. Et bien que le Chilien ait proposé ses services à son ancien club, le FC Barcelone ne serait carrément pas intéressé par son profil selon Romero…