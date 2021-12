Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi Simons a pris une première décision pour son avenir !

Publié le 16 décembre 2021 à 13h10 par Th.B.

Alors que le PSG songerait à offrir un contrat longue durée à Xavi Simons, Mino Raiola exigerait un statut plus important pour son client au PSG. Le milieu de terrain néerlandais aurait pris la décision de temporiser pour son avenir.

Dans le cadre du prochain mercato estival, le PSG pourrait perdre deux pépites aux rôles et statuts considérablement différents. En effet, Kylian Mbappé (22 ans) voit son contrat arriver à expiration le 30 juin prochain. Et bien que le directeur sportif Leonardo ait à maintes reprises fait part du fait qu’il n’imaginait pas le PSG sans Mbappé, le champion du monde tricolore pourrait plier bagage pour le Real Madrid. Et un départ pourrait bien être d’actualité pour Xavi Simons. N’évoluant qu’avec l’équipe U19 de Zoumana Camara, le milieu de terrain néerlandais de 18 ans n’a jamais encore eu sa chance avec l’équipe première du PSG alors que son contrat arrivera lui aussi à expiration l’été prochain.

Positions figées entre le PSG et Raiola, Simons voudrait prendre son temps