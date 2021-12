Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ultime obstacle à 5M€ dans ce dossier brûlant ?

Publié le 17 décembre 2021 à 1h30 par D.M.

Les positions se rapprochent entre le FC Barcelone et Manchester City dans le dossier Ferran Torres. Un accord pourrait être trouvé dans les prochaines semaines.

Arrivé en novembre dernier au FC Barcelone pour prendre la succession de Ronald Koeman, Xavi connaît des débuts délicats. Eliminé de la Ligue des champions, l'entraîneur catalan espère profiter de cette trêve pour renforcer son équipe. Le FC Barcelone compte bien se montrer actif lors du prochain mercato hivernal et rechercherait au moins un joueur offensif. La piste la plus chaude mène à Ferran Torres, sous contrat jusqu’en 2025 avec Manchester City. Et un accord pourrait être trouvé prochainement dans ce dossier.

Une offre de 55M€ du Barça à Torres ?