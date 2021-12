Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta déjà en grande difficulté pour le retour de cette ancienne star ?

Publié le 16 décembre 2021 à 17h30 par D.M.

A en croire la presse espagnole, un échange impliquant Alexis Sanchez et Luuk de Jong serait à l'étude au FC Barcelone. Une opération qui ne devrait pas voir le jour.

Le FC Barcelone est un monument à la dérive. Eliminé de la Ligue des champions dès la phase de groupes, le club catalan est aussi distancé en championnat. Les dirigeants ont essayé d’insuffler un nouveau souffle en enregistrant le retour de Xavi, légende du FC Barcelone. Un autre ancien du vestiaire blaugrana a aussi été rapatrié. Agé de 38 ans, Daniel Alves s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec la formation catalane avec l’ambition de sauver le club. « Je suis revenu pour essayer de sauver le Barça, que nous aimons tous beaucoup. Il est clair que nous sommes dans un processus, mais nous devons l'accélérer car nous sommes au Barça et il n'y a pas beaucoup de place pour les erreurs ici » avait confié l’international brésilien lors de sa présentation en novembre dernier. Mais à en croire la presse espagnole, un autre ancien du FC Barcelone pourrait atterrir en Catalogne lors du prochain mercato hivernal.

Le FC Séville est au courant de rien

Ce mercredi soir, le quotidien espagnol Sport a annoncé que le dossier Alexis Sanchez était bien ouvert au FC Barcelone. En novembre dernier, les proches du joueur avaient révélé des discussions avec les responsables espagnols. « Xavi connaît Alexis et sait qu'il pourrait s'intégrer parfaitement dans ce projet. Même des gens de Barcelone ont déjà contacté l'entourage du joueur pour connaître ses conditions » avait confié son entourage à la Tercera . Un dossier qui a depuis avancé puisque le média évoque un accord de principe entre l’Inter et le club catalan. En difficulté financière, la formation blaugrana aurait proposé un échange entre l’international chilien et Luuk de Jong, prêté par le FC Séville au FC Barcelone jusqu’à la fin de la saison. Selon le média, le club andalou serait prêt à donner son aval à cette opération. Une information immédiatement démentie par l’un des dirigeants du FC Séville. « C ’est une folie, une opération dont on ne sait rien » a confié un responsable à FC Inter News.

Une opération audacieuse, mais compliquée