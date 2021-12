Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme opération en préparation avec Alexis Sanchez ? La réponse

Publié le 16 décembre 2021 à 17h00 par D.M.

Ces dernières heures, la presse espagnole a évoqué un intérêt du FC Barcelone pour Alexis Sanchez et un possible échange avec Luuk de Jong. Une information démentie par le FC Séville, qui appartient l'attaquant néerlandais.

Après avoir bouclé l’arrivée de Daniel Alves, le FC Barcelone pourrait enregistrer le retour d’un autre ancien. Ces dernières heures, la presse espagnole a évoqué un intérêt du club catalan pour Alexis Sanchez, joueur de la formation blaugrana entre 2011 et 2014 et actuellement sous contrat avec l’Inter. De son côté, Sport annonce même qu’un accord de principe a été trouvé entre le FC Barcelone et la formation italienne pour un échange entre Alexis Sanchez et Luuk de Jong, prêté par le FC Séville jusqu’à la fin de la saison.

« C’est une folie, une opération dont on ne sait rien »