Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort du PSG pour ce crack de Pochettino !

Publié le 16 décembre 2021 à 15h45 par T.M.

Alors que la gestion des jeunes est un gros sujet au PSG, Yohan Cabaye, aujourd’hui en charge du centre de formation, s’est prononcé sur le cas d’Edouard Michut.

A 18 ans, Edouard Michut brille aujourd’hui… avec les U19 du PSG. Ce n’est pourtant pas ce qui lui avait été promis au moment prolonger jusqu’en 2025 durant l’été. Alors que le milieu de terrain avait reçu certaines garanties de la part de Leonardo, le voilà désormais rétrograder chez les U19. Une situation que Michut aurait énormément de mal à digérer. Au point de remettre en question son avenir avec le club de la capitale ? Les rumeurs se multiplient à ce sujet. Le PSG va donc devoir régler ce dossier et Yohan Cabaye, aujourd’hui directeur du centre de formation, pourrait notamment jouer un rôle important.

« C’est un joueur important »