Mercato - PSG : L'entourage d'un crack est très remonté en interne !

Publié le 14 décembre 2021 à 22h10 par H.G. mis à jour le 14 décembre 2021 à 22h15

Alors qu’Edouard Michut ne bénéficie d’aucune minute de jeu au PSG cette saison, son agent aurait prévu de rencontrer la direction du club prochainement.

De nombreux observateurs avaient célébré sa prolongation jusqu’au 30 juin 2025 l’été dernier. Seulement voilà, le moins que l’on puisse dire est que le bilan semble tourner au vinaigre pour Edouard Michut quelques mois plus tard. En effet, le milieu de 18 ans ne se voit pas offrir d’opportunités au sein de l’équipe première du PSG et est donc bloqué avec les U19, section avec laquelle il surnage à l’instar de Xavi Simons. Et logiquement, cette situation ne va pas pouvoir durer éternellement.

Le clan Edouard Michut grince des dents en coulisses