Mercato - PSG : Le verdict tombe pour l’avenir de Xavi Simons !

Publié le 14 décembre 2021 à 17h15 par H.G.

Alors qu’il est en fin de contrat au PSG le 30 juin prochain, Xavi Simons devrait vraisemblablement quitter le club de la capitale à cette date.

Arrivé au PSG en 2019 avec l’étiquette de grand espoir, Xavi Simons a continué sa progression dans les rangs parisiens. Désormais âgé de 18 ans, le milieu néerlandais surnage dans la catégorie U19, que ce soit sur la scène nationale ou en Youth League. Seulement voilà, cette montée en puissance ne s’accompagne toujours pas d’un temps de jeu progressif dans l’équipe première du PSG. De ce fait, alors que son contrat arrivera à expiration le 30 juin, tout conduit à penser que Xavi Simons fera ses bagages de la capitale française à cette date.

Mino Raiola ne veut rien signer avec le PSG en l’état