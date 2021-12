Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Piqué annonce la couleur pour sa retraite !

Publié le 16 décembre 2021 à 14h00 par Th.B.

Alors qu’il a dernièrement évoqué la question de la retraite en interview, Gerard Piqué (34 ans) ne devrait pas raccrocher les crampons une fois sa saison terminée avec le FC Barcelone selon ses proches.

Malgré le fait qu’il n’affiche plus le même niveau de performances qu’il y a quelques années, Gerard Piqué (34 ans) reste tout de même un membre important du FC Barcelone sur et en dehors du terrain. Faisant partie des vices-capitaines du Barça , le défenseur central culé a signé à l’automne 2020 un nouveau contrat le liant au FC Barcelone jusqu’en juin 2024. Cependant, avec la nomination de Xavi Hernandez au poste d’entraîneur en novembre dernier et la révolution que la légende du Barça entendrait amener au club culé. L’occasion pour Piqué de s’attarder sur une éventuelle retraite au début du mois de décembre pour El Hormiguero. « La retraite ? J'ai parlé à mes coéquipiers et quand votre carrière est terminée, c'est l'abîme. Tu joues depuis que tu as 16 ans et soudain, un jour, tout est fini. Peu importe à quel point vous êtes préparé, on vous dit que c'est le précipice et qu'il faut beaucoup de temps pour s'adapter à une nouvelle vie ».

L’entourage de Piqué écarte une retraite à la fin de la saison