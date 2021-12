Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Klopp rend hommage à Agüero après sa retraite !

Publié le 16 décembre 2021 à 9h32 par A.D.

Ce mercredi, Sergio Agüero a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière pour des raisons médicales. Alors qu'il a croisé la route d'El Kun en Premier League, Jürgen Klopp a tenu à lui rendre un vibrant hommage.