Mercato - ASSE : Les grandes révélations de Pascal Dupraz sur son arrivée !

Publié le 16 décembre 2021 à 11h10 par G.d.S.S.

Fraichement nommé sur le banc de l’ASSE, Pascal Dupraz livre les coulisses de son arrivée et indique que tout s’est réglé en quelques jours.

Suite à la mise à pied de Claude Puel, l’option Pascal Dupraz a rapidement été prioritaire pour le poste d’entraîneur de l’ASSE comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité le 5 décembre dernier, et l’ancien technicien de Toulouse et du SM Caen a officiellement été nommé ces derniers jours. Dans un entretien accordé à Radio Scoop Loire mercredi, Dupraz a livré les coulisses de ses échanges avec la direction de l’ASSE qui a réussi à boucler son arrivée très rapidement.

« Ça s’est fait en une semaine »