Mercato - ASSE : Dupraz sait déjà ce qu’il veut pour cet hiver !

Publié le 16 décembre 2021 à 3h15 par A.M.

Tout juste nommé à la tête de l'AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz semble bien décidé à se renforcer, et les premiers noms commencent à émerger.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pascal Dupraz a bel et bien pris la succession de Claude Puel sur le banc de l'ASSE. Et l'ancien coach de Toulouse a bien l'intention de se renforcer. « J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour faire progresser cette équipe. Si on améliore ce groupe, je ne dirai pas non. Il y a la CAN, un groupe jeune, il faut mesurer ce que représente un club. A 18 ou 20 ans, cela peut impressionner », assurait-il lors de sa présentation.

Dupraz veut des renforts