Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse opération avec Raiola se confirme !

Publié le 16 décembre 2021 à 23h30 par T.M.

Ce lundi, Joan Laporta et Mino Raiola ont échangé ensemble. Alors qu’il a été question de plusieurs joueurs, cet entretien pourrait donner lieu à une future arrivée au FC Barcelone.

Au FC Barcelone, on reconstruit actuellement sur un champ de ruines. Et pour retrouver les sommets, Joan Laporta verrait les choses en grand et pour cela, il pourra notamment compter sur sa relation avec Mino Raiola. Le président du Barça s’est d’ailleurs récemment entretenu avec le célèbre agent, l’occasion pour les deux hommes d’évoquer notamment un possible transfert d’Erling Braut Haaland. Les Blaugrana sont donc en position pour le buteur du Borussia Dortmund, mais d’autres joueurs de l’écurie Raiola auraient été au coeur de cet échange.

Un avenir au Barça ?

Ainsi, le nom de Noussair Mazraoui aurait aussi été évoqué entre Joan Laporta et Mino Raiola. Actuellement, le latéral droit marocain évolue à l’Ajax Amsterdam, mais son avenir pourrait bien s’écrire du côté du FC Barcelone. Tel serait en tout cas la volonté du joueur de 24 ans. En effet, selon les informations de Gerard Romero, Mazraoui aurait clairement fait part de sa volonté de jouer au Barça la saison prochaine. En fin de contrat à l’Ajax, le Marocain pourrait débarquer gratuitement.