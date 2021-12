Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une véritable guerre entre Haaland et Lewandowski ?

Publié le 16 décembre 2021 à 18h45 par A.C. mis à jour le 16 décembre 2021 à 18h47

Actuellement au Borussia Dortmund, Erling Haaland est dans le viseur des plus grands clubs au monde, dont le Paris Saint-Germain.

Il commence à devenir un peu trop grand pour le Borussia Dortmund. A seulement 21 ans, Erling Haaland fait déjà figure de star mondiale et cela n’a pas du tout échappé aux autres clubs, puisque nous vous parlons depuis aout dernier sur le10sport.com de l’intérêt prononcé du Paris Saint-Germain. Le Norvégien plairait également au Real Madrid ou encore au FC Barcelone, où le président Joan Laporta semble persuadé qu’il est l’homme capable de pouvoir relancer le club catalan.

Le Bayern hésite entre Haaland et Lewandowski