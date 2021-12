Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta aurait bouclé un nouveau dossier XXL pour 2022 !

Publié le 18 décembre 2021 à 7h30 par D.M.

Après l'arrivée probable d'Edinson Cavani, le FC Barcelone serait tout proche d'enregistrer la venue de Ferran Torres, qui évolue à Manchester City.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Xavi n’a pas échappé aux interrogations sur le recrutement de son équipe. « Je suis un entraîneur du Barça, je dois m'améliorer et je ne me plains pas. Ce sont des exemples en termes d'intensité. C'est difficile pour nous d'être compétitifs. Je crois en ce que nous faisons et c'est une question de patience et de temps. Nous sommes sur la bonne voie. J’ai dit au président ce qui doit être renforcé à court et moyen terme » a confié l’entraîneur du FC Barcelone. Selon la presse espagnole, Joan Laporta aurait promis à son technicien deux recrues : un attaquant, mais aussi Ferran Torres. A en croire les dernières rumeurs, Edinson Cavani devrait rompre son contrat avec Manchester United et arriver en Catalogne pour prendre la succession de Sergio Agüero.

L'arrivée de Torres d'ores et déjà actée ?