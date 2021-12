Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi annonce la couleur pour le mercato du Barça !

Publié le 17 décembre 2021 à 19h30 par Th.B.

Entraîneur du FC Barcelone depuis un peu plus d’un mois, Xavi Hernandez a pris les commandes d’un navire à la dérive, mais qui pourrait être considérablement renforcé cet hiver. Cependant, pour ce qui est des départs et des arrivées, Xavi a donné rendez-vous au 21 décembre.

Les semaines se suivent et se ressemblent du côté du FC Barcelone. Malgré la nomination de Xavi qui a marqué le début de la nouvelle ère souhaitée par Joan Laporta depuis sa victoire aux élections présidentielles en mars dernier, les maux sportifs du Barça demeurent intacts et ont notamment engendré une élimination du club culé dès la phase de poules de la Ligue des champions. Dans la foulée de cette contre-performance et de cette nouvelle correction du Bayern Munich (0-3), AS dévoilait que la volonté première de Xavi Hernandez était de passer un coup de balai dans l’effectif blaugrana en mettant notamment à la porte trois joueurs dont les identités n’ont pas filtrées. Et au rayon des arrivées, les possibilités semblent multiples si l’on en croit les rumeurs circulant dans la presse. D’Edinson Cavani à Ferran Torres en passant par César Azpillicueta ou Pierre-Emerick Aubameyang, le FC Barcelone aurait des idées concrètes pour les deux prochaines sessions des transferts. Et alors que la première partie de saison arrive à son terme, le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. L’occasion pour Xavi de faire un gros point sur les possibilités du Barça pour cet hiver.

« J’ai dit au président ce qui doit être renforcé à court et moyen terme »

Ce vendredi, Xavi Hernandez a été invité à s’exprimer en conférence de presse sur un potentiel nettoyage de printemps prématuré et qui prendrait donc place en janvier. Bien qu’il n’ait pas adopté une position claire et concise, l’entraîneur du FC Barcelone s’est montré très transparent sur ce qu’une seule éventuelle arrivée engendrerait au sein de l’effectif du Barça . « Des départs cet hiver ? Nous évaluons toutes les possibilités. Si nous nous renforçons, il doit y avoir des départs. Il doit entrer dans la limite du salaire, mais nous n'y pensons pas. Nous devons penser à Elche et Séville, obtenir des résultats. Nous apprécions toutes les possibilités. Si nous recrutons, il devra y avoir une porte de sortie pour certains ». Et en parlant de potentielles venues, Xavi n’a pas hésité à faire part de son ressenti au président Joan Laporta quant aux besoins du groupe. « Je suis un entraîneur du Barça, je dois m'améliorer et je ne me plains pas. Ce sont des exemples en termes d'intensité. C'est difficile pour nous d'être compétitifs. Je crois en ce que nous faisons et c'est une question de patience et de temps. Nous sommes sur la bonne voie. J’ai dit au président ce qui doit être renforcé à court et moyen terme ».

« Nous penserons aux signatures à partir du 21 »