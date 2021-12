Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette grande annonce sur ce dossier à 0€ de Dupraz !

Publié le 17 décembre 2021 à 19h10 par D.M.

Entraîneur de Montpellier, Olivier Dall'Oglio s'est exprimé sur l'avenir de Youcef Belaïli, annoncé aussi dans le viseur de l'ASSE.

L’ASSE connait l’identité de sa première recrue hivernale. Libre depuis son départ du FC Séville, Joris Gnagnon s’est engagé avec le club stéphanois jusqu’à la fin de la saison, mais d’autres joueurs pourraient poser leurs valises à Saint-Etienne. Selon les informations de Foot Mercato, Pascal Dupraz suit plusieurs profils et notamment Youcef Belaïli. L’ailier de 29 ans vient de rompre son contrat avec le Qatar SC et est libre de rejoindre l’équipe de son choix. L’ASSE aimerait l’accueillir, mais Montpellier serait actuellement le mieux placé dans ce dossier Belaïli.

