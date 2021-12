Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Déjà un premier renfort en approche ? La réponse de Dupraz !

Publié le 17 décembre 2021 à 4h00 par A.M.

Bien que le nom d'Hilton circule à l'ASSE depuis la nomination de Pascal Dupraz, ce dernier assure qu'il n'a pas contacté le défenseur brésilien.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pascal Dupraz a bel et bien succédé à Claude Puel sur le banc de l'ASSE. Conscient d'avoir récupéré un effectif très jeune, l'ancien coach de Toulouse souhaiterait donc recruter des joueurs d'expérience. Dans cette optique, le nom d'Hilton a rapidement circulé. Le défenseur brésilien pourrait sortir de sa retraite pour aider l'ASSE, mais Pascal Dupraz jette un froid dans ce dossier.

Dupraz n'est pas au courant pour Hilton