Mercato - PSG : Le PSG envoie un message clair dans ce dossier sensible !

Publié le 17 décembre 2021 à 3h45 par A.M.

Directeur du centre de formation du PSG, Yohan Cabaye a évoqué la situation d'une jeune Edouard Michut, peu utilisé par Mauricio Pochettino.

Depuis quelques semaines, Mauricio Pochettino est sous le feu des critiques. Sa gestion des jeunes joueurs est notamment pointée du doigt puisque pendant que Xavi Simons et Edouard Michut brillent avec les U19, ils ne sont que très peu appelés dans le groupe professionnel. L'entraîneur du PSG s'en défend en soulignant qu'il dispose d'un effectif pléthorique. Yohan Cabaye, directeur du centre de formation, évoque notamment son rôle auprès d'Edouard Michut.

Cabaye s'enflamme pour Michut