Mercato - ASSE : Pascal Dupraz reçoit un gros appel du pied !

Publié le 17 décembre 2021 à 4h45 par T.M.

Cet hiver, quelques retouches pourraient être apportées à l’effectif de Pascal Dupraz à l’ASSE. Le nouvel entraîneur des Verts a d’ailleurs vu une porte s’ouvrir.

Ayant pris la place de Claude Puel sur le banc de l’ASSE, Pascal Dupraz va devoir sauver les Verts de la relégation. Et pour cela, le nouvel homme fort stéphanois ne dira pas non à des renforts lors de ce mercato hivernal. « J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour faire progresser cette équipe. Si on améliore ce groupe, je ne dirai pas non », a notamment lâché Dupraz lors de sa présentation à l’ASSE.

« Si le coach Dupraz pense à moi, pourquoi pas »