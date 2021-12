Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une belle vente se complique pour Leonardo !

Publié le 17 décembre 2021 à 4h30 par T.M.

Au PSG, on chercher à dégraisser. Et alors que Leonardo ne dira certainement pas non à une vente de Pablo Sarabia, cela ne sera pas aussi simple.

Dans les prochains mois, Leonardo pourrait mettre l’accent sur les départs au PSG. En effet, il faut dégraisser au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. La liste des indésirables serait d’ailleurs établie et on pourrait y retrouver Rafinha, Layvin Kurzawa, Mauro Icardi ou encore Thilo Kehrer. Mais d’autres portes pourraient s’ouvrir au PSG. Cela pourrait notamment être le cas pour Pablo Sarabia, actuellement prêté au Sporting Portugal où il se montre plutôt à son avantage.

Un salaire qui pèse lourd !