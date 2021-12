Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pablo Sarabia envoie un énorme message sur son avenir !

Publié le 12 décembre 2021 à 12h45 par A.M.

Prêté au Sporting CP sans option d'achat, Pablo Sarabia évoque sa situation et semble très heureux au sein du club portugais.

Peu utilisé par Mauricio Pochettino, Pablo Sarabia a en plus vu débarquer Lionel Messi l'été dernier ce qui ne lui laissait plus aucune chance de prétendre à un rôle important au PSG. Par conséquent, profitant des discussions pour l'arrivée de Nuno Mendes, le club de la capitale a envoyé l'ailier espagnol en prêt au Sporting CP sans option d'achat. Titulaire lors de 13 des 16 rencontres en Championnat et en Ligue des Champions, Pablo Sarabia réalise une belle saison, au point de ne plus vraiment vouloir revenir à Paris.

«J'aime être dans ce club»