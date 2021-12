Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz prépare un recrutement inattendu à 0€ !

Publié le 16 décembre 2021 à 19h30 par Arthur Montagne

Tout juste arrivé sur le banc de l'ASSE, Pascal Dupraz semble déjà avoir fixé ses exigences pour le mercato d'hiver. Et le recrutement des Verts pourrait bien réserver quelques surprises notamment à cause des finances du club.

Après un début de saison très compliqué, Claude Puel a finalement été démis de ses fonctions après la lourde défaite contre le Stade Rennais (0-5). Pour le remplacer, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, dès le 5 décembre, c'est Pascal Dupraz qui a été choisi pour jouer les pompiers de service et tenter de sauver l'ASSE qui pointe à la dernière place en Ligue 1. Dans cette optique, l'ancien entraîneur de Toulouse souhaite renforcer son effectif pour au moins deux raisons. La première concerne sa volonté de recruter des renforts d'expérience pour encadrer les jeunes joueurs. La seconde est plus problématique puisque la CAN va priver l'ASSE d'au moins sept joueurs importants à savoir Denis Bouanga (Gabon), Wahbi Khazri (Tunisie), Saïdou Sow (Guinée), Harold Moukoudi et Yvan Neyou (Cameroun), voire Madhi Camara, courtisé par la Gambie et Zaydou Youssouf, par les Comores. Présent en conférence de presse, Pascal Dupraz confirmait d'ailleurs sa volonté de voir débarquer des renforts : « J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour faire progresser cette équipe. Si on améliore ce groupe, je ne dirai pas non. Il y a la CAN, un groupe jeune, il faut mesurer ce que représente un club. A 18 ou 20 ans, cela peut impressionner . »

Plusieurs pistes à 0€ déjà à l'étude