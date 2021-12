Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Dembélé lâche un indice troublant...

Publié le 16 décembre 2021 à 19h00 par A.C.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait bien filer entre les doigts de Xavi.

Dès son arrivée au club, Xavi a tout de suite réclamé la prolongation d’Ousmane Dembélé à ses dirigeants. Pour le nouvel entraineur du FC Barcelone, l’ailier français semble être un pilier très important de son projet... mais les choses ne se passent pas vraiment bien. La presse catalane assure en effet que si Dembélé souhaiterait continuer au Barça, cela ne serait le cas de son agent Moussa Sissoko, qui le pousserait notamment vers la Premier League. Là-bas, plusieurs clubs semblent s’être positionnés, comme le Chelsea de Thomas Tuchel, qui a déjà eu Dembélé sous ses ordres au Borussia Dortmund.

Xavi doit se méfier de Newcastle !