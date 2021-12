Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme opération réalisée par Laporta avec Cavani ?

Publié le 18 décembre 2021 à 10h00 par La rédaction

En proie à des difficultés sur le plan offensif, le FC Barcelone penserait à Edinson Cavani pour se renforcer. L'Uruguayen pourrait d'ailleurs prochainement faciliter le dossier pour Joan Laporta.

Depuis le début de saison, le FC Barcelone fait face à quelques difficultés sur le plan offensif. De plus, le club catalan vient tout juste de perdre Sergio Agüero, contraint de prendre sa retraite sur décision médicale. Le Barça se chercherait donc un nouvel attaquant et Joan Laporta multiplierait les pistes pour trouver l’élément dont Xavi a besoin dans son effectif. Quelques noms ont déjà été liés aux Blaugrana , dont celui d’Edinson Cavani. Cette saison, l’attaquant de 34 ans n’a pas été régulièrement utilisé par Ole Gunnar Solskjaer et sa blessure survenue début novembre n’arrange pas les choses. L’Uruguayen pourrait donc envisager un avenir ailleurs qu’à Manchester United, lui qui est considéré comme la cible numéro un de Xavi dans ce secteur de jeu selon Sky Sport , et il pourrait d’ailleurs rendre un fier service à Joan Laporta au passage.

Cavani discute résiliation de contrat avec Manchester United