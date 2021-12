Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz a le champ libre pour un très joli coup à 0€ !

Publié le 18 décembre 2021 à 21h10 par B.C.

Alors que l’AS Saint-Etienne s’intéresserait à Youcef Belaïli, Montpellier serait disposé à laisser le champ libre à Pascal Dupraz dans ce dossier.

Lanterne rouge de Ligue 1, l’ASSE a décidé de faire appel à Pascal Dupraz pour tenter de sortir la tête de l’eau, mais le nouvel entraîneur attend désormais du renfort pour la seconde partie de saison. « J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour faire progresser cette équipe. Si on améliore ce groupe, je ne dirai pas non. Il y a la CAN, un groupe jeune, il faut mesurer ce que représente un club. A 18 ou 20 ans, cela peut impressionner », expliquait le nouvel entraîneur des Verts à son arrivée. Alors que Joris Gnagnon devrait être la première recrue hivernale de l’ASSE, d’autres joueurs sont espérés, et le club pourrait notamment tenter un gros coup avec Youcef Belaïli. L’ailier de 29 ans vient de rompre son contrat avec le Qatar SC et peut donc s’engager dans le club de son choix librement, une aubaine pour l’ASSE, bien que d’autres clubs soient également intéressés par l’international algérien.

Youcef Belaïli loin d’être une priorité pour Montpellier