Mercato - PSG : Al-Khelaïfi se lance dans une «mission impossible» avec Mbappé !

Publié le 18 décembre 2021 à 8h15 par D.M.

Comme l'a indiqué Leonardo, le PSG va tenter de conserver Kylian Mbappé et de prolonger son contrat. Une mission impossible pour le dirigeant parisien si l'on en croit les informations de la presse espagnole.

Directeur sportif du PSG, Leonardo était de passage à la Sorbonne ce jeudi. L’occasion pour lui de se prononcer sur l’avenir de Kylian Mbappé, sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin prochain : « Kylian est formidable. Il est différent, unique. Et bon, vous savez ce qu’on veut… Ça c’est clair. On va voir » . Leonardo espère toujours trouver un accord avec le joueur de 22 ans. Mais selon les informations d’ OK Diario, Mbappé aimerait écrire son avenir loin de Paris. A en croire le média espagnol, l’ailier aurait pris la décision de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine.

Le PSG va lancer son assaut final, mais...