Mercato - PSG : Le Real Madrid propose un contrat hallucinant à Kylian Mbappé !

Publié le 17 décembre 2021 à 22h15 par D.M.

Sauf énorme retournement de situation, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG à la fin de la saison. Le Real Madrid se serait mis d'accord avec l'entourage du joueur.

L’aventure de Kylian Mbappé au PSG toucherait à sa fin. A en croire les informations divulguées par Ok Diario , le joueur devrait quitter le club parisien à la fin de la saison et rejoindre le Real Madrid. Après avoir refusé près de 200M€ lors du dernier mercato estival, le PSG verra donc sa star quitter la capitale gratuitement. Selon ce même média, l’entourage de Kylian Mbappé verrait d’un bon œil un départ en Espagne et aurait déjà trouvé un accord avec les dirigeants merengue .

Les chiffres incroyables de l'opération Mbappé