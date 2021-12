Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid… La tendance est très claire pour Kylian Mbappé !

Publié le 21 décembre 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé continue de faire couler beaucoup d’encre au sujet de son avenir. Mais son départ vers le Real Madrid semble pourtant inévitable à en croire les dernières tendances…

Le feuilleton Kylian Mbappé continue de faire couler beaucoup d’encre en France comme en Espagne ! L’attaquant français du PSG, qui arrivera au terme de son contrat en fin de saison, semble d’ores et déjà promis à un départ libre vers le Real Madrid qui avait déjà fait le forcing l’été dernier pour boucler son transfert, allant jusqu’à proposer 200M€ à la direction du PSG. En vain. Et même s’il n’a toujours pas confirmé de manière officielle son envie de quitter le Parc des Princes à l’issue de la saison pour rallier le club merengue , Mbappé semble très clairement se rapprocher d’un départ.

« Ça sent plutôt bon pour le Real Madrid »

En effet, L’Equipe consacre dans ses colonnes du jour un large dossier sur les coulisses de cette première partie de saison au PSG, avec notamment un passage concernant Kylian Mbappé. L’attaquant français se serait considérablement éloigné de Neymar et du clan des Sud-américains ces derniers mois, et cette tendance semble encore davantage amincir les chances d’une prolongation de dernière minute au PSG pour l’ancien Monégasque. De son côté, l’ancien adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid, David Bettoni, n’affiche aucun doute sur l’issue de ce feuilleton dans les colonnes de MARCA : « Il a toujours dit qu'il aimerait jouer pour Madrid et Madrid veut le signer, il reste six mois à son contrat... Eh bien, je dirais que ça sent plutôt bon ! Ensuite, je ne sais pas ce qui va se passer car il est déjà dans un grand club, qui se bat également pour gagner la Ligue des Champions, mais pour Madrid c’est une excellente recrue », assure le bras droit de Zidane au sujet de Kylian Mbappé.

Le PSG n’a pas abandonné, mais…