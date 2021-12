Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé pour ce compatriote de Neymar ?

Publié le 21 décembre 2021 à 13h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain pourrait boucler quelques deals avec la Juventus lors de ce mercato hivernal, notamment avec Mauro Icardi.

La Serie A a toujours été le terrain de chasse préféré de Leonardo, qui doit toutefois mettre de côté les achats pour le moment. Cet hiver, le directeur sportif du Paris Saint-Germain devra en effet vendre et la liste est longue, avec notamment Layvin Kurzawa, Sergio Rico ou encore Abdou Diallo, qui ne rentrent pas dans la rotation de Mauricio Pochettino depuis le début de la saison. Mauro Icardi ne semble pas vraiment être sur la liste des transferts, mais pourrait tout de même quitter le PSG au cours de ce mercato hivernal, avec la Juventus qui aimerait le recruter. La Gazzetta dello Sport a d’ailleurs expliqué que des négociations seraient en cours et pourraient notamment concerner Arthur, milieu brésilien qui ne trouve pas de place à Turin.

Arthur, Séville plutôt que le PSG