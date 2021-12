Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Icardi a tranché pour son avenir !

20 décembre 2021

Alors qu’il ne parvient plus à s’illustrer au PSG, Mauro Icardi et son entourage seraient prêts à tout les scénarios pour rejoindre la Juventus.

Arrivé au PSG à l’été 2019 en prêt avant d’être acheté définitivement auprès de l’Inter un an plus tard contre 72 M€ bonus compris, Mauro Icardi n’est plus que l’ombre de lui-même. Désormais, après la venue de Leo Messi cet été, le buteur argentin est le numéro 5 dans la hiérarchie des attaquants au sein du club de la capitale. Dans ce contexte, le natif de Rosario est annoncé comme étant désireux de s’en aller au cours de la prochaine fenêtre hivernale des transferts, et ce alors que la Juventus aimerait beaucoup s’attacher ses services si l’on en croit les différents échos parus de l’autre côté des Alpes.

Mauro Icardi est ok pour rejoindre la Juventus, même en prêt sans option d’achat