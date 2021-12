Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino envoie un énorme message à Sergio Ramos !

Publié le 20 décembre 2021 à 9h15 par A.M.

Dimanche soir, Sergio Ramos était titulaire pour la deuxième fois depuis son arrivée au PSG. Mauricio Pochettino s'en réjouit mais ajoute qu'il reste du travail.

Titulaire en Ligue 1 contre l'ASSE le 28 novembre dernier, Sergio Ramos n'était plus réapparu dans le groupe du PSG de puis cette rencontre. Mais le défenseur espagnol a profité du déplacement sur la pelouse de Feignies-Aulnoye en 32emes de finale de la Coupe de France pour célébrer sa deuxième titularisation depuis son arrivée à Paris l'été dernier. Peu mis à contribution face à cette équipe de National 3, l'équivalent de la cinquième division, Sergio Ramos a disputé 45 minutes afin de reprendre le rythme. De bon augure pour Mauricio Pochettino qui pense que Sergio Ramos est sur le bon chemin.

«Il doit encore beaucoup travailler»