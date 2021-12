Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'aveu surprenant de Leonardo sur les débuts compliqués de Sergio Ramos !

Publié le 19 décembre 2021 à 23h10 par La rédaction

Alors que Sergio Ramos est arrivé en grande pompe au PSG lors du dernier mercato estival, l'Espagnol n'a finalement que très peu joué en raison de nombreux pépins physiques. Leonardo a reconnu « des surprises » au moment de revenir sur les premiers mois du défenseur à Paris.

En fin de contrat avec le Real Madrid au mois de juin dernier, Sergio Ramos n'a pas été prolongé par les Merengue . Libre sur le marché des transferts, l'Espagnol s'est alors engagé en faveur du PSG, en signant un bail jusqu'en 2023. Seulement voilà, le joueur de 35 ans était loin d'être au point physiquement. De ce fait, Sergio Ramos n'a porté qu'à deux reprises le maillot parisien cette saison. Acteur majeur de la venue de Ramos à Paris, Leonardo s'est exprimé sur le cas de l'ancien madrilène, et reconnaît « des surprises ».

« C’est vrai qu’on a eu des surprises »