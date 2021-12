Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger dans ce dossier à 0€ !

Publié le 19 décembre 2021 à 21h15 par D.M.

Le PSG suivrait la situation d'Antonio Rüdiger, sous contrat jusqu'en juin avec Chelsea. Mais le club parisien semble avoir une longueur de retard sur le Real Madrid dans ce dossier.

Malgré l’arrivée de Sergio Ramos, le PSG serait à la recherche d’un défenseur central lors du prochain mercato estival. Et les dirigeants pourraient bien trouver leur bonheur en Angleterre. Le club de la capitale aurait coché le nom d’Antonio Rüdiger et aurait rencontré ses agents afin d’évoquer une possible arrivée en Ligue 1. Lié à Chelsea jusqu’en juin prochain, Rüdiger privilégierait une prolongation de contrat, mais ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants.

Le Real Madrid s'active pour boucler ce dossier

La situation est dans l’impasse, ce qui pourrait faire les affaires du PSG, mais aussi du Real Madrid. Selon les informations du journaliste italien Rudy Galetti, le club espagnol discuterait régulièrement avec l’entourage d’Antonio Rüdiger. Les dirigeants merengue ont l’intention de passer à la vitesse supérieure dans ce dossier et de faire signer un pré-contrat au défenseur dès le mois de janvier. Reste désormais à savoir si l’international allemand est prêt à rejoindre le Real Madrid.