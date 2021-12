Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel lâche un énorme message à Leonardo pour cet hiver !

Publié le 15 décembre 2021 à 17h15 par B.C.

Alors que Chelsea cherche à convaincre certains de ses joueurs à prolonger, et notamment Antonio Rüdiger, dans le viseur du PSG, Thomas Tuchel ne se montre pas inquiet par la situation.

À l’approche du mercato hivernal, Chelsea se retrouve dans une situation délicate avec certains de ses joueurs, s’approchant de la fin de leur contrat, ce qui n’a pas échappé au PSG. En effet, Leonardo aurait coché le nom d’Antonio Rüdiger, l’un des cadres des Blues depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, également dans le viseur du Real Madrid et du Bayern Munich. Thiago Silva, Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta sont eux aussi dans leur dernière année de contrat et seront donc autorisés à s’engager dans le club de leur choix à partir du 1er janvier. Ces deux derniers seraient de leur côté dans le collimateur du FC Barcelone, ce qui n’inquiète toutefois pas Thomas Tuchel.

« Ils ne vont pas tout gâcher comme ça »