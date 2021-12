Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette nouvelle bombe lâchée sur la vente de l’OM !

Publié le 15 décembre 2021 à 16h30 par T.M.

Depuis quasiment un an maintenant, Thibaud Vézirian ne cesse d’affirmer que l’OM est vendu aux Saoudiens. Et malgré les démentis de Frank McCourt, le journaliste persiste et signe. Il en a d’ailleurs récemment remis une couche sur le sujet.

La vente de l’OM est un sujet qui fait encore et toujours parler. Depuis plusieurs mois maintenant, il est question d’un départ de Frank McCourt. Ainsi, après Mohamed Ayachi Ajourdi et Mourad Boudjellal, ce sont les Saoudiens qui ont été annoncés sur les rangs pour reprendre le club phocéen. Mais aujourd’hui, le patron de l’OM est bien McCourt, qui a d’ailleurs multiplié les démentis pour assurer qu’il n’avait pas vendu le club phocéen et qu’il n’avait pas l’intention de s’en séparer. Des mises au point très claires face aux rumeurs, qui persistent pourtant à propos de cette vente de l’OM. Et c’est notamment Thibaud Vézirian qui persiste à dire que le club marseillais va passer sous pavillon saoudien. Depuis février, le journaliste l’assure : la vente de l’OM est actée. Mais le temps passe et aucune officialisation n’est encore tombée à ce sujet.

« Le 5 février 2021 il y a eu signature d’un acte de cession »