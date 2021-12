Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’attaque à un nouveau protégé de José Mourinho !

Publié le 15 décembre 2021 à 14h10 par T.M.

Après avoir accueilli Pau Lopez et Cengiz Ünder en provenance de l’AS Rome, Pablo Longoria penserait encore à piocher au sein du club romain.

Durant l’été, l’OM avait dynamité le marché des transferts. Et cet hiver, cela pourrait à nouveau être le cas. En effet, Pablo Longoria pourrait bien devoir se remettre en action pour satisfaire Jorge Sampaoli. Malgré les renforts arrivés à l’intersaison, l’entraîneur de l’OM estime que son effectif est encore un peu court. Des joueurs sont donc attendus sur la Canebière et alors que le marché hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, Pablo Longoria aurait déjà commencé à avancer certaines pions en coulisse.

L’option Amadou Diawara ?