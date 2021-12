Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel veut jouer un sale tour au PSG pour la succession de Mbappé !

Publié le 19 décembre 2021 à 18h15 par Th.B.

Certes, Chelsea a recruté Romelu Lukaku au cours du dernier mercato. Cependant, l’entraîneur Thomas Tuchel semblerait être prêt à se mettre sur la route du PSG pour le dossier Erling Braut Haaland.

Et si le PSG vivait ses derniers mois avec Kylian Mbappé ? En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant du Paris Saint-Germain qui soufflera sa 23ème bougie lundi n’a toujours pas accepté de renouveler son contrat au sein du club de la capitale. Et à l’instant T, la destination la plus probable pour Mbappé semble être le Real Madrid. De quoi pousser le PSG à se pencher sur la question de sa succession et la piste Erling Braut Haaland, comme le10sport.com vous l’a dévoilé en exclusivité en août dernier, est bien d’actualité dans le cas où Kylian Mbappé quittait le PSG en fin de saison. C’est du moins ce que 90min a tenu à confirmer ce dimanche.

Après Lukaku, Tuchel voudrait Haaland !