Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé pourrait rendre un grand service à Leonardo dans le dossier Haaland !

Publié le 19 décembre 2021 à 14h45 par La rédaction

Si Kylian Mbappé vient à quitter le PSG à l'issue de la saison, Leonardo envisagerait de recruter Erling Haaland pour le remplacer. Et le Français pourrait faciliter l'arrivée du Norvégien au sein du club de la capitale s'il rejoint les rangs du Real Madrid.

L’été dernier, le PSG a pris un gros risque en décidant de conserver Kylian Mbappé malgré sa situation contractuelle. Désormais, le club de la capitale n’est plus à l’abri de voir sa star quitter l’effectif de Mauricio Pochettino à l’issue de la saison, son engagement expirant en juin prochain. De ce fait, malgré ses espoirs de voir Kylian Mbappé prolonger, la direction parisienne se pencherait déjà sur sa succession afin de ne pas être prise au déporuvu. Comme le10sport.com avait pu vous le révéler en août dernier, Erling Haaland serait l’une des priorités de Leonardo en cas de départ de Kylian Mbappé. Et l’attaquant de 22 ans pourrait d’ailleurs rendre un grand service au directeur sportif s’il vient à rejoindre le prestigieux Real Madrid.

Une arrivée de Mbappé au Real Madrid poserait problème à Haaland