Mercato - PSG : Une menace colossale est confirmée pour Haaland !

Publié le 19 décembre 2021 à 11h10 par A.M.

Directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke confirme que le Real Madrid est bel et bien attentif à la situation d'Erling Braut Haaland.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Erling Braut Haaland est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain et qui pourrait s'engager avec le Real Madrid. Le club merengue souhaiterait également recruter le buteur norvégien du Borussia Dortmund afin de former un duo redoutable, et pourrait donc faire très mal au PSG sur le marché. Hans-Joachim Watzke confirme d'ailleurs la tendance.

Le Borussia confirme l'intérêt du Real Madrid