Mercato - PSG : Quelle décision doit prendre Al-Khelaïfi pour la succession de Mbappé ?

Publié le 19 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

En marge du prochain mercato estival, le PSG serait susceptible de perdre Kylian Mbappé en raison de sa situation contractuelle. Et pour remplacer son attaquant, le Paris Saint-Germain semble avoir ouvert plusieurs dossiers plus ou moins importants sur le marché. Mais selon vous, quel doit être le premier choix du président Nasser Al-Khelaïfi ?

Et si le sort était déjà jeté pour Kylian Mbappé ? Certes, Leonardo n’a pas manqué de faire savoir qu’il n’imaginait pas un avenir pour le PSG sans Mbappé. Cependant, plus les semaines passent, plus l’avenir de Kylian Mbappé semble compris au PSG. En effet, son contrat arrivera à expiration en juin prochain et en l’état, rien ne laisse entendre que le renouvellement de son contrat serait en bonne voie. Pire, un pré-accord aurait déjà été passé entre le clan Mbappé et le Real Madrid selon El Nacional . C’est du moins ce que suspecterait le président parisien Nasser Al-Khelaïfi. De quoi pousser le grand patron du PSG à concrètement se pencher sur la succession de Kylian Mbappé pour laquelle plusieurs pistes semblent avoir été activées.

Haaland, Benzema ou un autre ?

À ce jour, et comme le10sport.com vous le dévoilait déjà en exclusivité le 25 août dernier, la priorité absolue des décideurs du PSG dans le cas où Kylian Mbappé quittait le Paris Saint-Germain à l’issue de son contrat n’était autre et continuerait d’être Erling Braut Haaland. Cependant, le Real Madrid serait particulièrement attiré par le profil du client de Mino Raiola. Ce qui ne plairait pas du tout à Karim Benzema qui n’espérerait pas voir à la fois Mbappé et Haaland débarquer au Real Madrid la saison prochaine. Pouvant potentiellement devenir entraîneur du PSG lors des prochaines semaines, Zinedine Zidane serait ouvert à l’idée de venir avec Benzema dans ses valises. En outre, Robert Lewandowski, Marcus Rashford, Anthony Martial, Mohamed Salah et Dusan Vlahovic seraient également des options.



