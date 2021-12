Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi à l'origine d'un improbable coup de tonnerre dans le feuilleton Mbappé ?

Publié le 19 décembre 2021 à 18h45 par D.M.

A en croire certains médias espagnols, Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid à l'issue de son contrat. Mais même si l'affaire est mal engagée, le PSG peut garder espoir dans ce dossier.

Le feuilleton Kylian Mbappé ne devrait pas livrer son épilogue de sitôt. Même si la tendance est à un départ du joueur au Real Madrid à la fin de la saison, Leonardo n’a pas baissé les bras dans ce dossier. « O n peut dire qu’il y a eu des moments où on a discuté plus chaudement, mais ça fait partie de la construction d’un rapport. […] S’il décide de rester, il restera car c’est notre envie. Je pense qu’ils vivent très tranquillement tout ça. Mais c’est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu’il reste toute sa vie [à Paris] et qu’on doit respecter ça [leur position]. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités [de le prolonger]. J’y crois » a confié le directeur sportif du PSG lors d’un entretien au JDD . Journaliste pour Radio Marca , Miguel Ángel Toribio annonce, lui aussi, que rien n’est fait dans ce dossier. Selon lui, le huitième de finale face au Real Madrid est une bonne nouvelle pour le PSG. Par ailleurs, Mbappé pourrait changer d’avis en raison notamment de sa proximité avec Lionel Messi.

« Messi pourrait être la carte maîtresse du PSG pour renouveler Mbappé »